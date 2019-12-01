مؤشر بورصة إسطنبول "BIST 100" يصعد 8.5 % في نوفمبر

صعد المؤشر الرئيسي لبورصة إسطنبول "BIST 100" بنسبة 8.5 % في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مقارنة بإغلاق أكتوبر/ تشرين الأول السابق له.

وبحسب البيانات الرسمية للبورصة، أغلق المؤشر الرئيسي عند 106.903 آلاف نقطة في ختام جلسة الشهر الماضي، الجمعة، مقارنة بإغلاق تعاملات أكتوبر البالغة 98.468 ألف نقطة.

يأتي الصعود، مدفوعا بتحسن ثقة المستثمرين والمعنويات الاقتصادية، وارتفاع أسعار صرف الليرة التركية مقابل الدولار، وظهور مؤشرات بطالة وتضخم متراجعة.

وسجلت تعاملات 19 نوفمبر، أعلى قيمة للمؤشر خلال الشهر الماضي عند 107.528 ألف نقطة، بينما سجلت تعاملات 1 نوفمبر أدنى قيمة عند 98.462 ألف نقطة.