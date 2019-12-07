تركيا تصدر حمضيات بـ560 مليون دولار خلال 11 شهر

بلغ حجم صادرات تركيا من الحمضيات، مليونين و230 ألف طن، مسجلا إيرادات بـ560 مليون دولار، منذ مطلع العام الحالي.

وقال رئيس مجلس الحمضيات الوطني بولاية مرسين (جنوب)، كمال قاتشماز، إن الحمضيات تشكل 36 في المئة من صادرات تركيا من الخضار والفواكه الطازجة.

ونوّه قاتشماز بجودة الحمضيات المصدرة من تركيا، ورغبة الدول المستوردة للحمضيات التركية في هذا الإطار.

وأكد أن 55 في المئة من صادرات الحمضيات في الفترة بين يناير/كانون الثاني، ونوفمبر/تشرين الثاني من العام الحالي، ذهبت إلى رابطة الدول المستقلة، و20 في المئة إلى دول الاتحاد الأوروبي، و19 في المئة إلى الشرق الأوسط.

وقال إن غالبية الصادرات ذهبت إلى روسيا وأوكرانيا والعراق ورومانيا وبولندا، معربا عن رغبته في رفع الصادرات إلى دول الشرق الأقصى.

وأفاد بأن تركيا تستضيف العام المقبل المؤتمر الدولي الـ14 للحمضيات، معربا عن ثقته بأن المؤتمر سيعود بالنفع لقطاع الحمضيات في البلاد.