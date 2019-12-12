سهم "أرامكو" يفتتح مرتفعا 10 بالمئة في ثاني أيام تداوله بالبورصة

افتتح سهم شركة "أرامكو"، على ارتفاع بنسبة 10 بالمئة لليوم الثاني على التوالي، وهي نسبة الزيادة القصوى المسموحة للسهم في البورصة المحلية "تداول". لتصل القيمة السوقية للشركة إلى عتبة تريليوني دولار.

وأظهرت بيانات بورصة السعودية "تداول" الخميس، أن قيمة السهم صعدت إلى 38.7 ريالا (10.3 دولارات)، صعودا من 35.2 ريالا (9.39 دولارات) في إغلاق الأربعاء.

وكان السهم قد صعد بالنسبة العليا، الأربعاء أيضاَ، من سعر الاكتتاب البالغ 32 ريالا (8.5 دولارات).

وبدأ الأربعاء، إدراج وبدء تداول أسهم "أرامكو السعودية"، على أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم "±10 بالمئة" عن سعر الاكتتاب البالغ 32 ريالا (8.5 دولارات).

وبلغت حصيلة الاكتتاب 96 مليار ريال (25.6 مليار دولار)، نتيجة طرح 1.5 بالمئة من أسهم الشركة، بما يعادل 3 مليارات سهم.

وطرحت "أرامكو"، أكبر شركة نفط في العالم، 1.5 بالمئة من أسهمها في سوق الأسهم المحلية، أي 3 مليارات سهم، منها 0.5 بالمائة للأفراد (مليار سهم)، و1 بالمائة للمؤسسات.