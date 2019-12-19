انطلاق قمة الاستثمار والتجارة بين تركيا والعراق في مرسين

انطلقت في مدينة مرسين التركية قمة الإستثمار والتجارة بين العراق وتركيا بنسختها الثالثة بمشاركة مسؤولين ورجال أعمال من كلا البلدين.

وخلال القمة قال وزير الدولة لشؤون المكونات في الإقليم الكردي شمالي العراق، آيدن معروف، إن القمة ستساهم في تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وأشار إلى أن تركيا وقفت إلى جانب العراقيين دون أي تمييز بعد هجوم تنظيم داعش وتهديده لمحافظات نينوى وكركوك وأربيل

وأضاف "نتوقع دعماً أكثر من تركيا للعراق في مجال التنمية الاقتصادية".

من جهته قال والي مرسين "علي إحسان"، إنهم يستضيفون رجال أعمال من كلا البلدين في القمة التي تعتبر فعالية مهمة للجانبين.

وأعرب عن اعتقاده أن تساهم القمة في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى مستويات أكبر، مؤكداً أن هناك علاقات تجارية قوية بين البلدين.

وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا بلغ 10 مليارات دولار في 2018، مبيناً أنهم سيستنفرون معاً كافة جهودهم من أجل زيادة حجم التبادل التجاري إلى مستوى أعلى.