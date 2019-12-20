المشمش المجفف يدخل على تركيا نحو 231 مليون دولار أمريكي خلال 11 شهر

حققت ولاية ملاطية التركية (جنوب شرق)، إيرادات بقيمة 231 مليون دولار أمريكي، من عائدات تصدير المشمش المجفف، خلال الأشهر الـ 11 شهر الماضية.

وأوضح "رمضان أوزجان" رئيس بورصة التجارة في ملاطية، إن حجم صادرات الولاية من المشمش المجفف بين يناير/كانون الثاني إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2019، بلغ 89 ألف طن.

وتوقّع أوزجان، أن يصل حجم الصادرات خلال العام الجاري إلى 100 ألف طن، قائلا: "صادراتنا زادت بواقع 5 ألاف طن في 2019".

وتُعرف مدينة ملاطية بـ"عاصمة المشمش" في العالم، لتلبيتها نحو 85% من احتياجاته من هذه الفاكهة.

وتمتلك تركيا نحو 17 مليون شجرة مشمش، منها 8 ملايين شجرة في ملاطية وهي مصدر رزق لأكثر من 50 ألف عائلة في الولاية.