فواكه استوائية بنكهة تركية مصدر دخل جديد لمزارعي أنطاليا

نجحت تجربة زراعة الفواكه الاستوائية في ولاية أنطاليا الساحلية جنوبي تركيا، حيث تمكن مزارعون من تحقيق عائدات وفيرة من محاصيلهم لهذا العام.

ولجأ مزارعو مدينة "غازي باشا" بالولاية، في السنوات الأخيرة، إلى إنتاج الفواكه الاستوائية سهلة الإنتاج والتي لا تواجه مشاكل في التسويق والبيع، وذات العائدات العالية.

وقال رئيس الجمعية التعاونية لإنتاج وتسويق الفواكه الاستوائية في أنطاليا، علي يالجين، إن المزارعين في مدينة غازي باشا نجحوا في زراعة نحو 30 نوعاً من الفواكه.

وأضاف يالجين في حديثه للأناضول، أن جميع أنواع فاكهة المانجو، ونوعين من فاكهة التين، ونوع واحد من زهرة الآلام، ونوعين من الموز تواءمت مع مناخ المنطقة، وأن زراعتها قد نجحت.

من جانبه قال المزارع صفاء أوغوز، إنه زرع فاكهة المانجو في مزرعته التي تبلغ مساحتها دونمين، وتمكن من حصاد أربعة آلاف ثمرة منها.

وذكر أوغوز أن عائدات مبيعاته من المانجو بلغت 80 ألف ليرة تركية (نحو 13.5 ألف دولار أمريكي)، خلال موسم الصيف الماضي.