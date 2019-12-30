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أرقام جديدة واعدة للصادرات التركية من المنسوجات المنزلية

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 30.12.2019 14:40
أرقام جديدة واعدة للصادرات التركية من المنسوجات المنزلية

كشفت رئيسة اتحاد مصدري المنسوجات المنزلية في ولاية بورصة التركية، أن تركيا تحتل مكانا بين البلدان الأربعة الأكثر تصديرا للمنسوجات المنزلية في العالم.

وقالت بينار أنغين في تصريح للأناضول، إن صادرات تركيا من المنسوجات المنزلية، تستحوذ على مكانة مهمة في الأسواق الأوروبية.

وأضافت أن المنسوجات المنزلية تعتبر من أعمدة الصادرات التركية، مشيرة أن قيمة صادرات القطاع بلغت خلال العام الحالي 2.6 مليار دولار.

وتابعت قائلة: "خلال الفترة الأخيرة شهد قطاع المنسوجات المنزلية في تركيا استثمارات ضخمة، فيما تقدر القيمة السوقية لهذا القطاع في العالم بـ60 مليار دولار، وتركيا تستحوذ على 4.5 بالمئة منها".

وذكرت أن الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وبريطانيا، تأتي في مقدمة البلدان المستوردة لمنتجات قطاع المنسوجات المنزلية التركي.

وأردفت: "ستصل قيمة صادراتنا إلى ألمانيا هذا العام 465 مليون دولار، بينما ستبلغ قيمة صادراتنا إلى الولايات المتحدة 300 مليون دولار".

ولفتت إلى أن منتجات قطاع المنسوجات المنزلية التركي تصل إلى أسواق 160 دولة حول العالم.

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