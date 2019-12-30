تركيا الأولى أوروبياً في عدد بطاقات الائتمان والبطاقات المصرفية

بلغ عدد بطاقات الائتمان والبطاقات المصرفية في تركيا بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، 234 مليون بطاقة، لتأتي تركيا بذلك في المقام الأول بأوروبا متجاوزة بريطانيا في سوق بطاقات الائتمان وألمانيا في سوق البطاقات المصرفية.

وأوضح المدير العام لمركز البطاقات المصرفية سونر جانكو، أن مع زيادة الوعي باستخدام البطاقات البنكية في إجراء مختلف المدفوعات غير النقدية في الأسواق المحلية والدولية، ترتفع المساهمة الاقتصادية للبطاقات في التنمية والرفاهية الاجتماعية في البلاد.

وأضاف جانكو، أن استخدام بطاقات الائتمان والبطاقات المصرفية في المدفوعات شهد نموا بنسبة 20 في المائة خلال العام 2019، مشيرا أن قيمة المدفوعات بلغت ترليون ليرة تركية (نحو 169 مليار دولار أمريكي).

وأشار أن المدفوعات عبر بطاقات الائتمان في تركيا ارتفعت بنسبة 17 في المائة خلال العام الحالي، حيث بلغت قيمتها 841 مليار ليرة (143 مليار دولار)، في حين أن المدفوعات عبر البطاقات المصرفية شهدت ارتفاعا بنسبة 36 في المائة، وبلغت 134 مليار ليرة (22.7 مليار دولار).

وأكد جانكو أن تركيا احتلت المركز الأول أوروبيا من حيث عدد البطاقات المصرفية والائتمان ببلوغها 234 مليون بطاقة، منها 69.5 مليون بطاقة ائتمان و164.4 مليون بطاقة مصرفية.

وتوقع أن تبلغ قيمة المدفوعات عبر البطاقات المصرفية والائتمانية الأجنبية في تركيا بنهاية العام الحالي 81 مليار ليرة (13.7 مليار دولار)، وأن تصل المدفوعات عبر التسوق الإلكتروني 190 مليار ليرة (32,2 مليار دولار) نهاية 2019.

وذكر أن المدفوعات بالبطاقات غير التلامسية ارتفعت بنسبة ضعفين مقارنة مع العام 2018، متوقعا بلوغها بنهاية العام أكثر من 500 مليون ليرة (85 مليون دولار)، مشيرا أن عدد البطاقات غير التلامسية بلغت 71 مليون بطاقة.

وتشير الإحصائيات إلى انتشار التجارة الإلكترونية على نطاق واسع في تركيا خلال الآونة الأخيرة، ويعود ذلك لعدة أسباب منها التسهيلات التي تقدمها البنوك للحصول على بطاقات الائتمان وتفضيل الناس الشراء عبر الإنترنت.