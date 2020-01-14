السيارة التركية محلية الصنع تستعد لتصبح علامة تجارية مسجلة عالمياً

تقدمت مجموعة الشركات المصنعة للسيارة التركية "TOGG" بطلبات لتسجيل السيارة التركية الكهربائية محلية الصنع، في العديد من الدول منها روسيا والولايات المتحدة والهند والصين واليابان وكوريا الجنوبية وبعض الدول الأوروبية، كي تصبح علامة تجارية عالمية، وذلك بعد طرح السيارة في تركيا أواخر ديسمبر الماضي.

كما تقدمت المجموعة أيضاً بطلب إلى مكتب البراءات والعلامات التجارية التركي "TürkPatent" للحصول على حقوق الملكية الصناعية للسيارة المحلية، المقرر أن يبدأ إنتاجها عام 2022.

وتضمنت طلبات براءة الاختراع، حقوقاً تتعلق بـ "نظام التحكم في التجوال" إلى جانب نظامي "البطارية القابلة وشبه القابلة للاستبدال" و"هيكل التوصيل الميكانيكي".

وقد وافقت هيئة براءات الاختراع والتسجيل بالفعل على الطلبات المقدمة، تحت ثلاثة عناوين مختلفة، بينما تعد الهيئة تقارير حول مواضيع أخرى.

وفي لقائه مع وكالة أناضول، صرح "حبيب آسان" رئيس مكتب البراءات والعلامات التجارية التركي أن حقوق الملكية الصناعية التي يمنحها المكتب، توفر حماية على المستوى الوطني، وبالتالي يتعين على مجموعة الشركات المصنعة للسيارة التركية تقديم طلبات في الخارج للحفاظ على حقوقها في تلك البلدان أيضاً.

وأضاف "آسان" أن الأعمال المتعلقة بكل من التسجيلات واستلام حقوق الملكية الصناعية للسيارة المحلية، تنفذ بدقة متناهية.

وتتكون مجموعة الشركات المصنعة للسيارة التركية "TOGG" من خمس مجموعات صناعية رائدة في تركيا تضافرت جهودها معاً لإنتاجها. وستقوم هذه الشركات بإنشاء مصنع في ولاية بورصة المعروفة بأنها عاصمة صناعة السيارات في تركيا. ومن المتوقع أن يتم وضع حجر الأساس للمصنع الذي يغطي أكثر من مليون متر مربع في ضاحية "جيمليك" ببورصة، في النصف الأول من هذا العام.

يذكر أن السيارة الكهربائية بالكامل المحلية الصنع، تم تطويرها وتصميمها في غضون 18 شهراً فقط، وهي نتاج حلم تركي دام 60 عاماً.

وتهدف المجموعة المصنعة لها إلى جعلها أول علامة تجارية تركية عالمية، من خلال الميزات التقنية والمعدات الخاصة بها.

ومن المقرر أن تطلق مجموعة الشركات المصنعة أيضاً سيارة رياضية متعددة الأغراض C-segmentكأول سيارة كهربائية بالكامل من هذه الفئة في أوروبا. وهي تتميز بأطول قاعدة عجلات وأكبر حجم داخلي وأسرع أداء في الإقلاع.

وسيتم تصنيعها بقوتين مختلفتين للمحرك: 200 حصان و400 حصان. ويمكن للسيارة ذات المحرك 400 حصان أن تنطلق من 0 إلى 100 كم/الساعة في 4.8 ثانية، ويصل مدى سرعتها إلى 500 كيلومتر. كما تستطيع بطارية الليثيوم المزودة بها والمنتجة محلياً أن تبلغ 80% من شحنها في أقل من 30 دقيقة.