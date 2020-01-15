العلاقات التجارية التركية النيجيرية عامل دفع لعجلة الاقتصاد الإفريقي المتنامي

تم إنشاء مجلس الأعمال التركي النيجيري عام 2011 بهدف دعم إمكانات التعاون بين تركيا ونيجيريا وتحسين التجارة الثنائية بينهما.

وفي هذا العام عقد المجلس اجتماعه في الفترة الواقعة بين 13-14 يناير، بحضور وزيرة التجارة التركية "روهصار بيكجان". وعكس جدول أعمال الاجتماع إمكانية زيادة المشاريع الاقتصادية المشتركة وتوسيعها.

وتعد نيجيريا البالغ عدد سكانها 200 مليون نسمة، واحدة من أكبر شركاء تركيا التجاريين في أفريقيا، وهي سادس شريك تجاري لتركيا، والثانية بين الدول الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى. كما تترأس نيجيريا المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بسبب النمو المضطرد في اقتصادها.

وكانت العلاقات التجارية بين تركيا ونيجيريا قد بدأت بالازدهار في عام 1982 عندما وقع البلدان اتفاقية تجارية بينهما في عاصمة البلاد السابقة "لاغوس". وقد مكنت هذه الاتفاقية تركيا من استيراد الكاكاو وجوز الكولا والمطاط والزنك والنفط الخام والفحم والقصدير، بينما قامت نيجيريا بشراء مواد البناء والسلع الإلكترونية والأدوات الزراعية من تركيا. وبلغ حجم التجارة بين البلدين في العام الماضي حوالي 500 مليون دولار، باستثناء النفط والغاز، منها 340 مليون دولار مجموع مبيعات البضائع التركية إلى الدولة الواقعة غرب إفريقيا.

لكن الزخم الحقيقي في العلاقات الاقتصادية قد شهده البلدان عام 1999 عندما بدأت تركيا شراء الغاز الطبيعي المسال من نيجيريا وأصبح يمثل مع النفط 90% من الواردات التركية، كما أصبحت تركيا أكبر مستورد للسمسم من نيجيريا. وفي بدايات عام 2018 بدأ بيع النفط الخام النيجيري في تركيا، ليصل حجم التجارة الثنائية مطلع هذا العام إلى 2.3 مليار دولار.

وتعمل أكثر من 40 شركة تركية في نيجيريا، بطاقة توظيفية تصل إلى 500 مواطن تركي وأكثر من 2500 نيجيري. كما تنظم الشركات التركية معارض تجارية في مناطق مختلفة من البلاد، خاصة في "لاغوس".

وتوفر شركة الكهرباء التركية "أك آي" الطاقة الكهربائية لثلاثة ملايين مواطن نيجيري، من خلال خمسة مشاريع للبنية التحتية بدأتها منذ عام 2001، توفر من خلالها المحولات الفرعية وتمديداتها.

كما تنتج شركة تصنيع السلع الاستهلاكية "FMCG" مساحيق الغسيل والمنظفات منذ عام 2017، في مصانعها التي بلغت تكاليف إنشائها 100 مليون دولار، في ولاية "أوجون"، ويعمل بها أكثر من 400 شخص.

هذا فيما تقدم الخطوط الجوية التركية أسبوعياً سبع رحلات مباشرة إلى ولايتي "لاغوس" و"أبوجا". وابتداء من 29 يونيو 2019 بدأت الرحلات الجوية إلى ولاية "بورت هاركورت". كذلك قامت الخطوط التركية بجدولة ثلاث رحلات شحن أسبوعية إلى "لاغوس". بينما تقدم الحكومة التركية منحاً دراسية للطلاب النيجيريين منذ عام 1992.