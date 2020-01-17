صادرات تركيا من المنتجات المائية تتجاوز مليار دولار خلال 2019

بلغت قيمة الصادرات التركية من المنتجات المائية إلى 84 بلدا خلال العام الماضي، مليارا و21.6 مليون دولار.

وبحسب معطيات اتحاد مصدري منطقة شرق البحر الأسود، فإن تركيا صدرت العام الماضي 198 ألف طن من المنتجات المائية ومشتقاتها.

وأوضحت المعطيات أن كمية الصادرات التركية من المنتجات المائية خلال 2019 ارتفعت بنسبة 11 مقارنة بالعام 2018.

وأضافت أن تركيا صدّرت منتجاتها المائية خلال العام الماضي إلى 84 بلدا.

وبيّنت أن الدول المستوردة الجديدة خلال العام الماضي هي: مصر والإمارات وبوركينا فاسو وفنلندا وجزر المالديف ونيوزيلندا والكونغو والسنغال.

وفي حديثه للأناضول، أوضح رئيس اتحاد مصدري منطقة شرق البحر الأسود، صفّات غليونجي، أن قيمة تلك الصادرات خلال 2019 ارتفعت بنسبة 7% مقارنة بالعام 2018.