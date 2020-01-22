حوالي 25 مليون دولار.. قيمة صادرات العسل التركي خلال 2019

وصلت صادرات تركيا من العسل إلى 45 بلدا العام الماضي، بقيمة عائدات 24 مليونا و810 ألفا و927 دولارا أمريكي.

وبحسب معلومات من اتحاد مصدّري شرقي البحر الأسود في تركيا، فإن العام الماضي شهد تصدير 5 آلاف و548 طنا من العسل التركي إلى 45 بلدا مختلفا.

وحلت ألمانيا في صدارة قائمة البلدان الأكثر استيراداً للعسل التركي، بقيمة بلغت 8 ملايين و780 ألفا و672 دولارا، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بـ 4 ملايين و288 ألفا و214 دولار.

عربياً، حلت السعودية في المرتبة الثالثة الأكثر استيراداً للعسل التركي، فاستوردت ما قيمته 3 ملايين و88 ألفا و710 دولارا، تلتها الكويت بمليون و490 ألفا و68 دولار، ثم سلطنة عمان بـ 775 ألفا و461 دولار.

كما شهد العام الماضي تصدير العسل التركي إلى كل من بلغاريا، والبوسنة والهرسك، والإمارات، ولبنان، وأفغانستان، ومنغوليا والمغرب، وهي البلدان التي تصدر إليها خلال 2018.

وفي حديثه للأناضول، قال نائب رئيس اتحاد مصدّري شرقي البحر الأسود، أحمد حمدي غوردوغان، إن تركيا تتميّز بثرائها وتنوعها بالغطاء النباتي وأنواع العسل.