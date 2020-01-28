صناعة الأثاث التركي.. نحو ترسيخ علامة تجارية عالمية

تفتتح تركيا مركزين لتجارة الأثاث والمفروشات في الولايات المتحدة ومدينة دبي الإماراتية خلال الأشهر المقبلة، فيما حقق القطاع صادرات بقيمة 3.5 مليارات دولار العام الماضي.

وتأتي الخطوة بهدف تأسيس علامة تجارية عالمية للأثاث التركي وإنشاء منفذ مبيعات دائم في الخارج، بينما يواصل القطاع المذكور إثبات وجوده في السوق العالمية.

ويقول قوراي تشاليشكان، رئيس أقدم صالة عرض للأثاث في تركيا وشريك في التعاونية التركية لصناعة الأثاث "مودوكو"، إن المركز التجاري في الولايات المتحدة "سيتم افتتاحه في ولاية كنساس في النصف الأول من العام الجاري، بينما المقرر الانتهاء من مركز دبي في غضون شهرين".

وأضاف أن إنشاء المركزين التجاريين هو "مشروع مشترك بين مودوكو وماسكو (أكبر معرض للأثاث في تركيا) والمنطقة الصناعية المنظمة في قيصري".

وتستهدف تركيا والولايات المتحدة أن يصل حجم تجارتهما البينية إلى 100 مليار دولار سنويًا، وسيكون الأثاث أحد القطاعات الخمسة الأولى بين البلدين.

وتابع تشاليشكان: "مع هذا المشروع، سيكون لتركيا علامة تجارية عالمية ومنفذ دائم لترويج وتصدير منتجات الأثاث".

كما أشار أن المركز التجاري في الولايات المتحدة سيقدم خدمات مثل الإدارة والمبيعات والتركيب والخدمات اللوجستية.

وفي السياق، شدد تشاليشكان أن هذه المراكز التجارية "ستزيد من صادرات تركيا من الأثاث بشكل كبير"، لافتا أن كل مركز تجاري سيحقق أرقام مرتفعة من المبيعات "في فترة قصيرة".

وأوضح أن المشروع المذكور سيخدم أيضا قطاعات صناعية وتجارية أخرى، مثل الأدوات المنزلية والسجاد، كما يمهد الطريق للشركات الصغيرة، التي لا تمتلك القدرات الكافية لتصدير البضائع.

وحسب تشاليشكان، وصلت صادرات الأثاث التركي إلى مستوى يتراوح بين 3.5 و4 مليارات دولار، مشيرًا أن هدف القطاع أن تصل صادراته إلى 10 مليارات دولار، في العام 2023.