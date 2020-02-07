أزهار القرنفل التركية على موعد مع عيد الحب

مع اقتراب "عيد الحب" (الفالنتين) الذي يحتفل به الناس في الرابع عشر من شباط/ فبراير الجاري، صدرت تركيا 60 مليون زهرة إلى 50 دولة.

وأوضح إسماعيل يلماز، رئيس رابطة مصدري نباتات الزينة في منطقة وسط الأناضول، أن شحن الزهور تبدأ قبل نحو عشرين يوم من "عيد الحب".

وبين أن صادرات الزهور بمناسبة "عيد الحب" إلى 50 دولة ارتفعت خلال العام الحالي إلى 60 مليون زهرة، مقابل 54 مليونا في 2018.

وذكر أن 50 دولة استوردت الزهور التركية، على رأسها هولندا وبريطانيا وألمانيا ورومانيا وأوكرانيا.

وقال يلماز: "بلغت قيمة صادرت الزهور 6.5 مليون دولار. و90% من الزهور المصدرة تنتج في ولاية أنطاليا".

وأضاف: "القرنفل يشكل الجزء الكبير من صادراتنا. لأن لون عيد الحب أحمر فمعظم صادرتنا من القرنفل الأحمر".

وأشار يلماز إلى تزويد السوق الداخلي أيضا بـ 50 مليون زهرة بمناسبة "الفالنتين".

ويحتفل العالم في الرابع عشر من شهر فبراير/شباط بما يسمى بعيد الحب الفالنتين وفقا للأسطورة فهذا هو يوم "القديس فالنتين" الذي ارتبط اسمه بمفهوم الحب الرومانسي.

وصار هذا اليوم تاريخا مميزا يعبر فيه المحبون عن مشاعرهم عن طريق إرسال بطاقات عيد الحب أو إهداء الزهور الحمراء.