كرواتيا تقترح على تركيا نقل البضائع إلى أوروبا بحراً بنظام "رورو"

بمناسبة زيارة وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان إلى كرواتيا، اليوم الاثنين، قال السفير الكرواتي لدى أنقرة إن بلاده ستقترح على تركيا مشروع انتقال الشاحنات التركية بحرا على متن السفن إلى أوروبا عبر نظام "رورو" عوضا عن المسار البري.

وأشار الوزير هرفويه تسفيتانوفيتش، للأناضول، إلى أن بلاده ستقدم لبكجان مشروعا يستند إلى الربح المتبادل لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وأوضح أن المشروع يندرج تحت التحول إلى النقل البحري في التجارة عوضا عن النقل البري.

وأكد تسفيتانوفيتش أن الشاحنات التجارية تنطلق برًا من تركيا إلى ألمانيا، وتضطر إلى عبور المعابر الحدودية، وهذا يؤدي إلى مضعية الوقت بالانتظار الطويل في المعابر.

وأضاف أن بعض الشاحنات تضطر إلى الانتظار 40 ساعة على الحدود الصربية الكرواتية.

وقال: "الجانب الكرواتي سيقترح على الجانب التركي نقل الشاحنات مباشرة إلى ميناء في أوروبا على متن السفن عبر نظام رورو، بدلا عن الطريق البري".

ولفت السفير الكرواتي أن الانتقال إلى نظام رورو سيعود بالفائدة على تركيا، حيث ستنقل بضائعها بصورة أسرع.

ونظام رورو (Ro-Ro) أسلوب يستخدم في نقل البضائع بين البلدان عبر خط بحري يتم من خلاله تصدير المنتجات على شاحنات، تنقلها عبّارات تُسمى "سفن الدحرجة".

وهذه السفن مصممة لحمل السيارات والقاطرات والشاحنات التي تحمل بضائع بين ميناءين، ثم تتابع طريقها برا.