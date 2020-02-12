"بيم" ترد على وزير التجارة المغربي: نشتري 85 بالمئة من بضائعنا محليا من المغرب

في أول رد لسلسلة متاجر بيم التركية المتخصصة في البيع بالتجزئة على اتهامات وزير الصناعة والتجارة المغربي، مولاي حفيظ العلمي، والتي قال فيها أنها تضر بالاقتصاد المغربي، قال هالوك دورتل أوغلو المدير المالي لشركة بيم التركية، اليوم الأربعاء إن الشركة تشتري معظم البضائع في متاجرها بالمغرب محليا، وذلك بعد أن طالبتها الرباط برفع نسبة السلع المحلية إلى النصف وإلا واجهت خطر الإغلاق.

وقال دورتل أوغلو: "نرسل حوالي 15 بالمئة فقط من منتجاتنا التي تُباع في المغرب من تركيا، ويتم شراء الباقي، وهو 85 بالمئة، من منتجين محليين".

وقال وزير التجارة المغربي إن بلاده طالبت بيم بزيادة نسبة السلع المحلية التي تبيعها في متاجرها بالمملكة إلى النصف على الأقل وإلا واجهت خطر الإغلاق، تزامنا مع مراجعة المغرب اتفاقا للتجارة الحرة أبرمه مع تركيا عام 2004.

وقال دورتل أوغلو إن الشركة توظف نحو 3000 شخص في المغرب كلهم تقريبا مغاربة. ويبلغ عدد متاجر الشركة في المغرب 500 متجر تمثل إيراداتها نحو خمسة في المئة من إجمالي إيرادات الشركة.

ووفقا لأحدث التقارير المالية للشركة، بلغت إيراداتها 29.7 مليار ليرة (4.93 مليار دولار) في الأشهر التسعة الأولى من عام 2019. واستقرت أسهم الشركة في التداولات عند 47.92 ليرة للسهم في الساعة 0843 بتوقيت جرينتش.

وقال المدير المالي للشركة "رفعنا مشترياتنا من المنتجين المحليين في المغرب بمرور الوقت وسنواصل القيام بذلك".