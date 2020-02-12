شركة أناضول جيت تدشن 26 وجهة دولية جديدة هذا العام

تعتزم شركة الطيران أناضول جيت، التابعة للخطوط الجوية التركية، توسيع نشاطاتها الدولية بافتتاح 26 وجهة عالمية جديدة في 16 بلداً، وستنظم بالأخص رحلة مباشرة إسطنبول مطار شارل ديغول/باريس بدء من نهاية شهر مارس/آذار.

وقد نقلت الشركة منذ تأسيسها عام 2008 أكثر من 100 مليون مسافر بين مختلف المطارات التركية وهي "مستعدة الآن لتقديم خدماتها في الخارج" بفضل شبكتها الجديدة من المطارات الدولية وأسطولها الذي يعد 57 طائرة طراز بوينغ 737-800 بسعة 180 راكباً.

واعتباراً من 29 مارس/آذار 2020، ستمد الشركة خدماتها من مطار صبيحة غوكشن إلى العالم.

وستقوم الشركة بتنفيذ 7 رحلات بين إسطنبول وباريس. والرقم نفسه من الرحلات سيتم نحو بروكسل وأمستردام وبرشلونة وبرلين.

هذا وسيتمتع المسافرون على متن أناضولوجيت الدولية بالخدمات المميزة نفسها التي تعرضها الشركة الأم (الخطوط الجوية التركية) من خدمات على الأرض والصيانة التقنية والراحة والرفاهية.

كما ستقدم الخطوط خدمات الطعام والشراب مجاناً.

وتعرض الشركة مقاعد في الدرجة الاقتصادية فقط، ما سيزيد من حجم أعمالها 22% ويمكنها من تخديم عدد أكبر بتكلفة أقل.