نيسان تطالب غصن بتسديد حوالي 90 مليون دولار كعطل وضرر

طالبت رفعت شركة نيسان مديرها السابق كارلوس غصن بدفع عشرة مليارات ين (83.4 مليون يورو) كعطل وضرر في دعوى تقدمت بها الأربعاء أمام محكمة مدنية في اليابان.

علماً أن غصن بدوره يقاضي هو أيضا مجموعة صناعة السيارات اليابانية بتهمة فسخ عقده.

وقالت المجموعة اليابانية في بيان إن هذه الدعوى تهدف الى استعادة "قسم كبير" من الخسائر التي سببها بحسب قولها مديرها السابق خلال سنوات من "سوء الإدارة وأنشطة الاحتيال" التي قام بها.

فيما قال أشخاص مقربون من كارلوس غصن إن المحامين المدافعين عن غصن سيردون في الوقت المناسب علي دعوى الشركة للمطالبة بتعويض عن أضرار.

ويواجه رجل الأعمال البالغ 65 عاما اتهامات بمخالفات مالية في اليابان لكنه فر إلى لبنان قبل مثوله أمام المحكمة. وينفي غصن ارتكاب أي مخالفة.

وتتهم الدعوى غصن بـ"استخدام عقاراته السكنية في الخارج دون دفع إيجار، والاستخدام الشخصي لطائرات تابعة للشركة والقيام بمدفوعات لشقيقاته ولمحاميه الشخصي في لبنان".

وقالت إن المبلغ قد يرتفع مضيفة أن الشركة ستسعى أيضا لمقاضاة غصن بتهمة الإدلاء "بتصريحات لا أساس لها والافتراء" في المؤتمر الصحافي الذي عقده في لبنان.

ورجل الأعمال الذي ينسب إليه إنقاذ مجموعة نيسان من الإفلاس، يواجه في اليابان المحاكمة بتهم عدة من بينها عدم التصريح عن 85 مليون دولار من إجمالي دخله.

وأمضى غصن أكثر من 100 يوم قيد الاعتقال في اليابان بعد توقيفه المفاجئ في تشرين الثاني/نوفمبر لكنه نفذ عملية هروب جريئة بعد إطلاق سراحه بكفالة في طوكيو، وتمكن من السفر إلى لبنان.

ويعتقد غصن أن نيسان انقلبت عليه لأن المدراء التنفيذيين هناك يشعرون بالقلق إزاء مساعيه تقريب الشركة أكثر من الشريك الفرنسي رينو، الطرف الثالث في التحالف مع ميتسوبيشي موتورز.

ويطالب كارلوس غصن من جهته شركة نيسان وميتسوبيشي موتورز بمبلغ 15 مليون يورو كتعويضات عن فسخ عقده، وذلك عبر إجراء في هولندا حيث عقدت الجلسة الأولى الاثنين في هذه القضية.