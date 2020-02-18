شركة أبل تتوقع انخفاض إنتاج ومبيع هواتف الآيفون بسبب فيروس كورونا

حذرت شركة أبل المستثمرين من أنها لن تتمكن من بلوغ أهدافها المالية للربع الثاني من هذا العام، لأن تفشي فيروس كورونا في الصين أدى إلى خفض إنتاج أجهزة الآيفون.

وقال فرع شركة "كوبرتينو" في كاليفورنيا ومقرها الولاية ذاتها، يوم الاثنين، إن جميع منشآت تصنيع الآيفون التابعة لها تقع خارج مقاطعة "هوبي" الصينية وهي مركز اندلاع المرض، وقد أعيد فتحها جميعاً. لكن الشركة أكدت أن الإنتاج يزداد ببطء.

وقالت أبل في بيان لها: "إن صحة ورفاهية الناس هي التي تساعد في جعل هذه المنتجات ذات معنى، وهي أولويتنا القصوى، ونحن نعمل بالتشاور الوثيق مع موردينا وخبراء الصحة العامة، لتدارك استمرار هذا المسار المنحدر".

وكان عدد ضحايا الفيروس قد تجاوز 1800 شخص في وقت مبكر من اليوم.

وتؤكد شركة أبل أن الطلب على أجهزة الآيفون انخفض في الصين أيضاً، لأن العديد من متاجر بيع التجزئة الـ 42 التابعة للشركة لا زال مغلقاً أو يعمل بعدد ساعات مخفض للغاية. وتعد الصين ثالث أكبر سوق لتجارة التجزئة لأجهزة الآيفون بعد الولايات المتحدة وأوروبا.

في حين أوضحت الشركة أن الطلب على هواتفها المحمولة لا زال قوياً ويتماشى مع توقعاتها خارج الصين.

يذكر أن شركة أبل أعلنت في 28 يناير، أنها تتوقع إيرادات في الربع الثاني الذي ينتهي في 30 مارس، تتراوح بين 63 و 7 مليار دولار. وتقول إدارة الشركة إن الوضع لا زال تحت المراقبة وأنها ستوفر المزيد من المعلومات حول توقعات الأرباح القادمة في أبريل.