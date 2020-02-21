شركة سوما التركية تبني أكبر مجمع رياضي في السنغال

فازت شركة "سوما" التركية على عقد تنفيذ مشروع "ستاد السنغال" في العاصمة السنغالية داكار، ليصبح أكبر مجمع رياضي في البلاد.

وشارك الرئيس السنغالي ماكي سال، في مراسم وضع حجر الأساس للمجمع الرياضي الذي يستوعب 50 ألف متفرجا.

وفي كلمة خلال المراسم التي حضرها حشد غفير من المواطنين، قال سال إن الشباب السنغالي والرياضيين في بلاده بحاجة إلى مثل هذا الملعب الذي يتوافق مع المعايير الدولية.

وأعرب عن أمله في أن يستضيف الملعب بطولات دولية هامة مثل كأس الأمم الإفريقية وكأس العالم، إلى جانب الألعاب الأولمبية الصيفية للشباب 2022 التي من المقرر أن تستضيفها داكار.

ولفت سال إلى أن كافة احتياجات المجمع الرياضي من الكهرباء، سيتم توفيرها عبر محطة مستقلة للطاقة الشمسية بقدرة 2 ميغاواط.

ويقع المجمع الرياضي بمنطقة ديامنيادياو التي تبعد 50 كم عن مدينة داكار، وبلغت تكلفة تشييده نحو 250 مليون دولار.

ومن المنتظر أن تنهي شركة Summa التركية تشييد هذا الصرح الرياضي في غضون 17 شهرا.