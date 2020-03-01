أسواق الخليج المالية تتهاوى على وقع تفشي فيروس كورونا

تراجعت بورصات دول الخليج بشكل حاد في بداية اسبوع جديد من التعاملات المالية الأحد، على خلفية التأثيرات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا المستجد التي أصابت الأسواق العالمية بالذعر.

وكانت البورصات الأوروبية تراجعت في نهاية الاسبوع الماضي بنسب هي الأكبر منذ الأزمة المالية في 2008-2009 عندما دخل الاقتصاد العالمي مرحلة ركود.

كما تدهور مؤشر وول ستريت، قبل أن يمتد التراجع إلى الأسواق الآسيوية.

وأعلنت بورصة الكويت، الأحد، وقف التداول على مؤشر "السوق الأول" حتى نهاية جلسة تداول اليوم، مع إلغاء مزاد الإغلاق بعد انخفاض المؤشر بأكثر من 10%.

وقالت البورصة، في بيان، إن الإيقاف يأتي التزاما بنص المادة "9-26-2" من قواعد البورصة، التي تلزم بتلك الخطوة حال تجاوز التراجع نسبة 10%.

ووقف التداول في "السوق الأول" لا يؤدي إلى إيقاف التداول في السوق الرئيس بشكل تلقائي، ما لم ينخفض مؤشر السوق الرئيس إلى المستويات التي تؤدي إلى وقف تداوله.

وتراجع مركز دبي المالي بنسبة 4,5 %، وأبوظبي بـ3,3 % بعد نحو ساعة على انطلاق التعاملات، فيما انخفضت بورصة قطر بنسبة 0,6% وتراجعت في البحرين 3,6 بالمئة و1,1 % في سلطنة عمان.

أمّا سوق المال السعودية، الأكبر في المنطقة، فتراجعت بنسبة 3,5 %، مع تسجيل سهم شركة أرامكو خسائر ليستقر سعره عند 32,5 وهو أعلى بنصف ريال فقط من السعر الرئيسي لدى إدراجه في السوق في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.