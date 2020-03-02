شركة تركية لصناعة الأسلحة الفردية تستعد لدخول السوق الأمريكية

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تخطط شركة غيرسان GİRSAN التركية لصناعة الأسلحة الفردية، لتأسيس فرع لها في الولايات المتحدة الأمريكية لإنتاج المسدسات والبنادق.

وقال ويسل جورغل، رئيس مجلس إدارة الشركة إن غيرسان GİRSAN التركية لصناعة الأسلحة تأسست عام 1994 كشركة حكومية مساهمة لإنتاج الأسلحة الفردية.

وأضاف أن شركته ومقرها بولاية غيرسون المطلة على البحر الأسود شمالي تركيا، تحولت إلى القطاع الخاص عام 2001.

وأشار جورغل أن الشركة تعمل على تصدير الأسلحة الفردية مختلفة الميزات التي طورها مهندسون أتراك إلى 54 دولة.

ولفت أن الشركة تعتزم تأسيس فرع لها في الولايات المتحدة الأمريكية لإنتاج المسدسات والبنادق، في إطار خطة للشركة من أجل توسيع نطاق استثماراتها.

وأضاف أن الشركة قامت بتأسيس مصنع جديد في المنطقة الصناعية الثانية بولاية غيرسون بقيمة 8 ملايين يورو، وأن نقل مقر الشركة إلى المصنع الجديد سوف يتم في النصف الثاني من العام الجاري.

كما أشار جورغل إلى أنهم قرروا توسيع استثماراتهم في مجال تصنيع الأسلحة الفردية، من خلال تأسيس فرع في الولايات المتحدة خلال العام المقبل.

وقال إن الشركة بدأت بالإجراءات اللازمة لتأسيس فرع لها في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، وأن الفرع الجديد سيحمل اسم غيرسان يو اس اي (GİRSAN USA).

وأضاف جورغل أن الشركة ستبدأ في المرحلة الأولى بتنفيذ خطة تهدف إلى ترويج منتجاتها في الولايات المتحدة، ثم دخول السوق الأمريكية وبيع منتجاتها في هذا البلد.

وكشف جورغل أن الولايات المتحدة ستكون مركزًا لتوزيع منتجات الشركة في قارتي أمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية.

وأضاف: في العام القادم سنبني مقرًا في الولايات المتحدة يحتوي على خطوط للتجميع، وسيعقب ذلك افتتاح خطوط للإنتاج.

وتابع: جميع الشركات الكبرى لديها فروع في الولايات المتحدة، لأن هذا البلد يعتبر المصدر الرئيسي للأسلحة الفردية، لهذا رأت الشركة بضرورة دخول السوق الأمريكية وترويج منتجاتها في هذا البلد.

وأضاف قائلًا: بشكل عام، تستحوذ بلدان الأمريكيتين على حصة الأسد من منتجاتنا، ونعتقد أن افتتاح مقر لشركتنا في الولايات المتحدة سوف يمكننا إجراء عمليات التوزيع بسهولة أكبر وسوف يخفض تكاليف الإنتاج عند إنشاء منشأة الإنتاج في هذا البلد.

واستطرد جورغل: إن العمل على توسيع إنتاج الشركة ودخول الأسواق الأمريكية يشكل هدفًا مهمًا بالنسبة لنا.

وأردف، إن توسيع استثمارات شركتنا لتشمل الولايات المتحدة سوف يدر على شركتنا أرباحًا مضاعفة.

وأشار إلى أن المصنع الجديد المقام في المنطقة الصناعية الثانية بولاية غيرسون، أقيم على قطعة أرض تبلغ مساحتها مساحة 20 دنمًا.

وقال: تبلغ المساحة المغلقة في المنشأة الجديدة 10500 مترًا مربعًا، كما نعمل على شراء قطعة أرض جديدة بمساحة 7500 مترًا مربعًا، ملاصقة للمصنع الجديد.

ولفت جورغل إلى أن عمليات توسعة المصنع الجديد تهدف إلى تلبية الطلبيات الإضافية وتمكين الشركة من تنفيذ استثمارات جديدة.

وقال: نحن على ثقة من أننا سوف نزيد من حجم الإنتاج ونجلب المزيد من القطع الأجنبي إلى بلدنا.

بدوره قال مدير شركة غيرسان التركية لصناعة الأسلحة، ظفر جابراز، إن السوق الأمريكية تعتبر إحدى الأسواق المهمة في مجال الأسلحة الفردية.

وأضاف: نحن ننتج ونصدر 1911 نوع سلاح فردي إلى الولايات المتحدة بأكثر من 20 لونًا وعيارًا وأحجامًا مختلفة.

وختم جارباز بالقول: سنقوم أولًا بتوزيع أجيال جديدة من الأسلحة مثل ريغارد Regard، وكومباكت Comcapt، وبوليمر بادي ام سي 9 polymer body MC 9 في الولايات المتحدة، ثم سنقوم بتصنيع هذه الأنواع من الأسلحة الفردية من خلال منشأتنا الجديدة في فلوريدا.