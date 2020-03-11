وزيرة التجارة التركية تعلن تأجيل المعارض المقررة في البلاد للحد من انتشار "كورونا"

أعلنت وزيرة التجارة التركية، روهصار بكجان، تأجيل المعارض المقررة في الفترة بين 16 مارس/آذار ونهاية أبريل/نيسان في إطار التدابير المتخذة للحيولة دون تفشي فيروس كورونا الجديد.

جاء ذلك في تصريح مشترك لها، الأربعاء، مع وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، ووزير الثقافة والسياحة محمد أقصوي، عقب اجتماع المجلس العلمي الخاص بمكافحة كورونا في العاصمة أنقرة.

وأكدت بكجان، أن أولويتهم هي الصحة العامة وتوفير المستلزمات الطبية بأسعار السوق العادية، وتكثيف عمليات المراقبة للتصدي لأي محاولة لرفع الأسعار.

بدوره، أعلن وزير الثقافة والسياحة، أنهم يدرسون تأجيل الأنشطة والفعاليات لما بعد أبريل المقبل.

وأوضح أنه سيتم تأجيل الطلبات السياحية من خارج البلاد إلى نهاية أبريل/نيسان، بدلا من نهاية مارس/ آذار.

وأضاف إلى أن قرار التأجيل سيتم الإعلان عنه الخميس.

بدوره، أشار قوجه، إلى أن المريض الوحيد المسجل في تركيا بحالة صحية جيدة، وأنه تم وضع أفراد عائلته وكل المحيطين به تحت الملاحظة.

وحول تعليق الدراسة في المدارس التركية، أشار الوزير إلى أن هذه المسألة لم يتم التطرق لها في اجتماع اليوم.

ولفت إلى أنه من الممكن الاجتماع مع ضياء سلجوق، وزير التربية الوطنية في الأيام المقبلة.

والثلاثاء، أعلن وزير الصحة، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا الجديد في تركيا.

وحتى ظهر الأربعاء، أصاب "كورونا" قرابة 121 ألفا في 121 دولة وإقليما، توفي منهم أكثر من 4380، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.

وأدى انتشار الفيروس إلى تعليق العمرة، ورحلات جوية، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض.