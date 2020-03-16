بورصة وول ستريت تعلق تداولاتها مع تراجع حاد في مؤشرات الأسهم

علقت بورصة وول ستريت تداولاتها، في الدقائق الأولى لتعاملات الاثنين، مدفوعة بإعلان الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة بنقطة مئوية واحدة، لتدارك إنعاش الاقتصاد الأمريكي المتأثر بتبعات فيروس كورونا.

وأعلن الفيدرالي الأمريكي، الأحد، خفض أسعار الفائدة بين صفر و0.25 % لأدنى مستوى منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، مدفوعا بإجراءات لتحفيز الاقتصاد المحلي المرتبك، بسبب تفشي كورونا.

وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 10.23 % أول 272.47 نقطة، لتستقر قراءة المؤشر عند 2443.93 نقطة.

في نفس الاتجاه، تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 10.61 % أو 2459.8 نقطة، إلى 20.725 ألف نقطة.

ويبدو أن قرار خفض الفائدة الأحد، لم يحقق الأهداف المتوقعة للفيدرالي، وزاد ضبابية بشأن الاقتصادين الأمريكي والعالمي، في حال تزايد تفشي الفيروس في الولايات المتحدة وأوروبا.