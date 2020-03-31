أسعار النفط تتعافى بعد اتصال هاتفي بين واشنطن والكرملين

ارتفعت أسعار النفط الخام في تعاملات اليوم الثلاثاء بعد الإعلان عن اتصال هاتفي بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين، لبحث مستقبل أسعار الخام.

وقال ترامب، في لقاء متلفز مساء الاثنين، إنه ناقش مع بوتين استعادة الاستقرار لسوق النفط، مضيفا "لم أكن أتوقع أن أطلب يوما زيادة أسعار النفط.. السعر الحالي منخفض للغاية".

وبحلول الساعة (06:33 ت.غ)، صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يونيو/ حزيران بنسبة 2.31 بالمئة أو 60 سنتا، إلى 27.02 دولارا للبرميل.

كما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم مايو/ أيار، بنسبة 6.12 بالمئة أو 1.22 دولار، إلى 21.30 دولارا للبرميل.

وتعود مطالبة ترامب بزيادة الأسعار إلى الضرر الذي أحدثته الأخيرة على إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة، إذ يبلغ متوسط تكلفة إنتاج البرميل الواحد 20 دولارا.

وتشهد أسواق النفط عرضا متزايدا للخام بسبب تراجع الطلب العالمي من جهة، مدفوعا بالتبعات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا، وحرب الأسعار بين الرياض وموسكو، بعد تفكك تحالف "أوبك+"، من جهة أخرى.