صادرات الفواكه المجففة التركية تتجاوز عتبة 700 مليون دولار

تشكل الفواكه المجففة عنصراً رئيسياً في ميزان الصادرات التركية، وقد سجلت عائداتها 700 مليون دولار بحلول نهاية مارس/آذار 2020.

وبحسب معطيات حصلت عليها الأناضول من رابطة مصدري منطقة إيجة التركية، فإن الصادرات التركية من الفواكه المجففة وتشمل التين والعنب والمشمش المجفف، بلغت 704 ملايين دولار خلال الموسم الأخير الممتد من سبتمبر/أيلول 2019 ولغاية نهاية مارس/آذار 2020.

وحققت الصادرات التركية في هذا المجال، نمواً بنسبة 7 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

واستوردت ألمانيا من التين المجفف التركي ما قيمته 25 مليون دولار، تلتها فرنسا بـ 24 مليون دولار ثم الولايات المتحدة الأمريكية بـ 20 مليون دولار.

وبلغت صادرات تركيا من الزبيب الخالي من البذور 332 مليون دولار، خلال الفترة بين سبتمبر/أيلول 2019 ومارس/آذار 2020، 265 مليون دولار منها فقط لبلدان الاتحاد الأوروبي.

كما حققت الصادرات التركية إلى الصين من المشمش المجفف، نمواً بنسبة 125 بالمئة، مقارنة بالموسم نفسه من العام الماضي، لتبلغ 4.5 مليون دولار.