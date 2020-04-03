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تركيا تصدر منتجات سمكية بأكثر من 248 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الحالي

ديلي صباح ووكالات
اسطنبول
نشر في 03.04.2020 13:08
آخر تحديث في 03.04.2020 13:13
تركيا تصدر منتجات سمكية بأكثر من 248 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الحالي

بلغت قيمة الصادرات التركية من المنتجات السمكية 248 مليون و385 ألف دولار خلال الشهور الـ3 الأولى من العام الجاري.

جاء ذلك بحسب بيانات حديثة صادرة عن اتحاد مصدري منطقة شرق البحر الأسود في تركيا.

وبلغ حجم الصادرات التركية من المنتجات السمكية، 47 ألف و670 طنًا بين يناير/ كانون الثاني ومارس/ آذار 2020.

وصدّرت تركيا المنتجات السمكية خلال الفترة المذكورة إلى 66 دولة، لتجني 248 مليون و385 ألف و72 دولار.

وحلّت هولندا وإيطاليا واليابان في مقدمة البلدان الأكثر استيرادًا للمنتجات السمكية من تركيا، في الفترة ذاتها.

وعبّر رئيس مجلس إدارة اتحاد مصدري شرق البحر الأسود، صافيت قاليونجو، عن سعادته حيال الاهتمام الكبير بمنتجات تركيا السمكية حول العالم.

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