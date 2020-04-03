صادرات "بورصة" التركية تبلغ 3.6 مليار دولار في الربع الأول من 2020

وصلت صادرات ولاية بورصة التركية إلى 3.6 مليارات دولار في الربع الأول من العام الجاري.

وبحسب المعطيات المتوفرة من مجلس المصدرين الأتراك، وصلت صادرات بورصة إلى 180 دولة ومنطقة حكم ذاتي، ومنطقة تجارة حرة حول العالم.

وحققت صادرات الولاية زيادة بنسبة 4.28 بالمئة في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من عام 2019، على الرغم من انتشار وباء فيروس كورونا حول العالم، وماله من آثار سلبية على التجارة العالمية.

وتأتي بورصة التي تعد المدينة الصناعية الأولى في تركيا، بالمرتبة الثانية في حجم الصادرات بالبلاد بعد مدينة إسطنبول.

وتأتي على رأس صادرات بورصة، السيارات والملابس الجاهزة، والمنسوجات.

وتعد ألمانيا الوجهة الأولى لصادرات ولاية بورصة، تليها على الترتيب فرنسا ثم إيطاليا ثم إسبانيا.