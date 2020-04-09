تركيا تأمل استئناف تصدير الحجر الطبيعي للصين في يونيو المقبل

أعلن رئيس رابطة قطاع التعدين في منطقة بحر إيجة في تركيا أن عملية تصدير مادة الحجر الطبيعي إلى الصين يمكن أن تستأنف مجددا اعتبارا من يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز المقبلين، بعد توقفها 3 أشهر متأثرة بوباء كورونا.

وأوضح مولود قايا، في تصريح للأناضول الخميس، أن الصين سوق مهم لتركيا في تصدير الحجر الطبيعي، مشيرا إلى بدء عودة الإنتاج في الصين بنسبة 80 ـ 90 بالمئة من مصانعها.

وأضاف أن القطاع شهد تراجعا بسبب توقف كل من الصين والولايات المتحدة وأوروبا عن الاستيراد، بسبب انتشار كورونا.

وأعرب قايا عن أمله بعودة الحياة إلى طبيعتها وتجاوز الأزمة في أقرب وقت ممكن.

وذكر أن صادرات تركيا من الحجر الطبيعي إلى الصين خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، شهدت تراجعا بنسبة 22 بالمئة.

ولفت أن قيمة صادرات الحجر الطبيعي تراجعت من 120 إلى 94 مليون دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من 2019.