تركيا تحقق 7 ملايين دولار من تصدير العسل في الربع الأول من 2020

حققت صادرات تركيا من العسل عائدات بقيمة 6 ملايين و921 ألفا و120 دولار، فيما وصلت المنتجات إلى 38 دولة خلال الربع الأول من العام الحالي.

وبحسب معلومات حصلت عليها الأناضول من اتحاد مصدري شرقي البحر الأسود في تركيا، شهدت الأشهر الـ 3 الأولى من 2020، تصدير العسل التركي بشكل أكبر إلى كل من ألمانيا، والسعودية، والولايات المتحدة، والكويت والنمسا.

وبلغ حجم صادرات تركيا من العسل خلال الفترة المذكورة، 1544 طناً، لتحقق صادرات هذا القطاع نمواً بنسبة 2 بالمئة في الحجم، و9 بالمئة في العائدات، مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.

وحلت ألمانيا في صدارة قائمة البلدان الأكثر استيراداً للعسل التركي، بقيمة بلغت مليونين و864 ألفاً و533 دولاراً، أي بزيادة في العائدات بلغت 68 بالمئة عما كان عليه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

ثم السعودية في المرتبة الثانية من القائمة دولياً، والأولى عربياً، وذلك بقيمة وصلت إلى مليون و319 ألفا و307 دولار، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بـ 642 ألفا و329 دولار، ومن ثم الكويت بـ 280 ألف و948 دولار.

وفي حديثه للأناضول، قال رئيس اتحاد مصدري شرقي البحر الأسود في تركيا، أحمد حمدي غورضوغان، إن بلاده تتميز بتعدد أنواع العسل فيها.

وأضاف أن الثراء في أنواع العسل التركي، لا مثيل له في أي بلد آخر.

وقد صدرت تركيا العسل العام الماضي إلى 45 بلداً، بقيمة عائدات بلغت 24 مليونا و810 ألفا و927 دولار أمريكي.