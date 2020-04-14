شركة "بوش" الألمانية تستثمر 500 مليون ليرة تركية إضافية في مصنع بورصة

أعلنت شركة بوش الألمانية للصناعة والتكنولوجيا، زيادة استثماراتها في بورصة الواقعة شمال غرب تركيا، وفقاً لوزير الصناعة والتكنولوجيا مصطفى ورانك.

وقال ورانك على حسابه على تويتر يوم الثلاثاء إن الشركة ستبدأ في إنتاج مضخات الضغط العالي من الجيل التالي في مصنعها في بورصة، بعد استثمار إضافي بقيمة 500 مليون ليرة تركية أي ما يعادل 75 مليون دولار.

وبهذا الإعلان سيزداد استثمار شركة "بوش" في بورصة من 1.24 مليار ليرة تركية إلى 1.74 مليار ليرة تركية، وسيرتفع عدد الموظفين من 314 إلى 606 موظف، في حين سيزيد عدد الموظفين المؤهلين من 14 إلى 100 موظف.

ومن المتوقع أن ينتج هذا المرفق الصناعي العملاق 900 ألف مضخة ضغط عالي من الجيل التالي سنوياً، وأن يخفض عجز الحساب الجاري بمقدار 85 مليار دولار.

وبدأت مجموعة "بوش" عملياتها لأول مرة في تركيا من خلال مكتب فرعي تأسس عام 1910، وتم إنشاء أول مصنع لها في مدينة بورصة عام 1972. وهي واحدة من الشركات الرائدة في قطاعي التكنولوجيا والخدمات.

ويضم الفرع التركي من شركة "بوش" خمس شركات مختلفة تعمل في مجالات حلول التنقل، وتكنولوجيا الطاقة، والبناء، والتكنولوجيا الصناعية، والسلع الاستهلاكية.