تحذير لصندوق النقد الدولي يتسبب بهبوط البورصات العربية

شهدت بورصات الشرق الأوسط اليوم الأربعاء هبوطاً بعد صدور تحذيرات من أسوأ ركود اقتصادي منذ الثلاثينيات، مما يسلط الضوء على الأضرار الاقتصادية التي سببها تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال صندوق النقد الدولي أمس الثلاثاء إنه يتوقع أن ينكمش الاقتصاد العالمي ثلاثة بالمئة في 2020 في ظل انهيار مفاجئ للأنشطة فيما سيكون أكبر هبوط منذ الكساد العظيم في ثلاثينيات القرن الماضي.

ونزل المؤشر السعودي الرئيسي 0.9 بالمئة، مع هبوط سهم عملاق النفط شركة أرامكو السعودية 1.3 بالمئة ومصرف الراجحي 0.9 بالمئة.

فيما تجري أكبر شركة منتجة للنفط في العالم محادثات في مراحلها المبكرة مع البنوك لاقتراض حوالي عشرة مليارات دولار للمساهمة في تمويل الاستحواذ على 70 بالمئة في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، بحسب ثلاثة مصادر مصرفية. ونزل سهم سابك 0.8 بالمئة.

في غضون ذلك، بدأت المملكة اليوم تسويق سندات دولارية على ثلاث شرائح، إذ تسعى أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم لإعادة ملء خزائنها بعد أن تضررت جراء انخفاض أسعار النفط وتوقعات لخفض الإنتاج.

وكانت الأسهم في الإمارات، التي أطلقت إجراءات بقيمة 70 مليار دولار لدعم الاقتصاد، أكبر متضرر.

ونزل المؤشر الرئيسي لبورصة دبي 2.2 بالمئة. وفقد سهم بنك الإمارات دبي الوطني اثنين بالمئة في حين نزل سهم إعمار العقارية 2.8 بالمئة.

وفي أبوظبي، هبط المؤشر 1.2 بالمئة تحت ضغط خسائر سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، والذي فقد اثنين بالمئة.

وقالت الإمارات يوم الثلاثاء إنها ستمدد فترة سداد الضرائب المستحقة على الشركات لشهر.

وهبط المؤشر القطري 0.9 بالمئة، إذ نزل 17 من أسهمه العشرين. وفقد سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك المنطقة، 1.1 بالمئة.

وفي مصر، فقد المؤشر القيادي 1.1 بالمئة. وأغلق سهم البنك التجاري الدولي منخفضا اثنين بالمئة في حين نزل سهم محتكر التبغ، الشركة الشرقية للدخان، 1.5 بالمئة.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية اليوم:

السعودية.. هبط المؤشر 0.9 بالمئة إلى 6814 نقطة.

أبوظبي.. فقد المؤشر 1.2 بالمئة ليسجل 4127 نقطة.

دبي.. خسر المؤشر 2.2 بالمئة ليسجل 1897 نقطة.

قطر.. نزل المؤشر 0.9 بالمئة إلى 8852 نقطة.

مصر.. تراجع المؤشر 1.1 بالمئة إلى 10342 نقطة.

البحرين.. تقدم المؤشر 0.1 بالمئة مسجلا 1308 نقاط.

سلطنة عمان.. هبط المؤشر 0.2 بالمئة إلى 3596 نقطة.

الكويت.. هبط المؤشر 1.8 بالمئة مسجلا 5144 نقطة.