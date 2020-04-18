صادرات تركيا من الخضروات والفواكه تتجاوز 637 مليون دولار في الربع الأول من العام

بلغ حجم صادرات تركيا من الخضروات والفواكه الطازجة نحو 637 مليون دولار في الربع الأول من العام الحالي.

ووفق معطيات رابطة اتحادات المصدرين في منطقة إيجه، فإن الصادرات التركية في هذا المجال زادت بنسبة 25 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وبلغت 637 مليونا و722 ألف دولار، بين يناير/ كانون الثاني ومارس/ آذار الماضيين.

وحلت روسيا في قائمة المستوردين للخضار والفواكه التركية الطازجة، بـ200 مليون و758 ألف دولار، تلتها رومانيا بـ59 مليونا و308 آلاف دولار، وأوكرانيا بـ 55 مليونا و396 ألف دولار.

كما شهد قطاع الخضروات والفواكه المصنعة زيادة في الصادرات بنسبة 12 في المئة، خلال الربع الأول، وبلغت 421 مليونا و212 ألف دولار.

وتشمل قائمة المنتجات المصنعة العديد من الأصناف كالخضروات المجمدة والمخللات والعصائر والمربيات وغيرها.

وجاءت ألمانيا في صدارة الدول المستوردة للخضروات والفواكه المصنعة من تركيا، خلال الربع الأول.

فقد شهدت الصادرات إلى ألمانيا في هذه الفئة، زيادة بـ 48 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وبلغت قيمتها 69 مليونا و173 ألف دولار.

فيما جاء العراق ثانيا في قائمة المستوردين، بـ 49 مليونا و791 ألف دولار، والولايات المتحدة ثالثة بـ 48 مليونا و261 ألف دولار.