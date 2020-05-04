صادرات تركيا من البندق تتجاوز 1.8 مليار دولار في 8 أشهر

بلغت صادرات تركيا من البندق، خلال 8 أشهر، مليارا و844 مليونا و289 ألف دولار.

وذكر بيان صادر عن اتحاد مصدري البندق ومشتقاته في منطقة البحر الأسود بتركيا، الاثنين، أنه منذ سبتمبر/أيلول الماضي، جرى تصدير 277 ألفا و281 طنا من البندق.

وأضاف البيان، أن قيمة هذه الصادرات بلغت مليارا و844 مليونا و289 ألف دولار.

وأشار إلى تصدير 210 ألفا و600 طن من البندق، بقيمة مليار و222 مليونا و206 آلاف دولار، خلال نفس الفترة بين عامي 2018-2019.

وقال رئيس الاتحاد، أديب سواينج، للأناضول، إن كميات الصادرات جيدة، ويهدفون إلى تصدير ما قيمته مليارين ونصف مليار دولار خلال الموسم الحالي.