تركيا تفرض حظر معاملات على 3 بنوك أجنبية عدم الوفاء بالتزاماتها تجاه البنوك المحلية

أعلنت هيئة التنظيم والرقابة المصرفية التركية، فرض حظر على معاملات 3 بنوك أجنبية، بسبب عدم الوفاء بالتزاماتها تجاه البنوك المحلية.

وأوضح بيان صادر عن الهيئة، الخميس، أنها ملتزمة باتخاذ جميع أنواع القرارات والإجراءات اللازمة لضمان الأداء الفعال لنظام الائتمان، ومنع جميع أنواع الممارسات التي تتسبب في أضرار حقوق المدخرين وفي الاقتصاد.

وأضاف أنه بموجب المادة 93 من القانون المصرفي رقم 5411، تم فرض حظر على معاملات ثلاثة بنوك أجنبية مع البنوك التركية.

وأشار إلى أن البنوك المحظورة تأسست خارج تركيا، وهي "بي إن بي باريبا" (BNP Paribas SA)، و"سيتي بنك" (Citibank NA)، و"يو بي إس" (UBS AG).

وتواصل بعض المؤسسات المالية التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا لها، محاولات شن هجمات لإضعاف الليرة التركية أمام الدولار.

وأفادت مصادر مصرفية تركية، الأربعاء، أن بعض المؤسسات المالية في لندن تقوم بشراء العملات الصعبة من السوق، دون أن يكون لديها سيولة من الليرة التركية.

وأوضحت المصادر أن هذه المؤسسات لم تف بالتزاماتها تجاه البنوك التركية من الليرة مقابل العملات الصعبة التي اشترتها.

وذكرت أن المؤسسات المالية أبدت تقصيرا بإيفاء التزاماتها، رغم تمديد البنك المركزي إغلاق نظام الحوالات المالية إلكترونيا "EFT".