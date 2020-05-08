شركة "تاف" التركية تستحوذ على 75 % من أسهم مطار "ألماتي" في كازاخستان

أعلنت شركة "تاف" التركية لتشغيل المطارات (TAV)، توقيعها اتفاقية شراء أسهم مطار " ألماتي" الدولي في كازاخستان، والتي تعتبر أحد مراكز مشروع " الحزام والطريق" الصيني في كازاخستان.

وبحسب بيان صادر عن الشركة التركية الجمعة، تم التوقيع على شراء أسهم مطار ألماتي مقابل 415 مليون دولار، والذي يشكل 75 % من حصة المطار.

وأشارت أن مطار ألماتي، يقع في جنوب شرقي كازاخستان، في أحد مراكز مشروع " الحزام والطريق" الصيني المعروف أيضا بطريق الحرير التي أعلنها الرئيس الصيني شي جين بينغ، في 2013.

وأعرب "ساني شنر" رئيس مجلس إدارة شركة "تاف" التركية، في البيان، عن سعادته لضم مطار ألماتي إلى مجموعتهم، مشيرا أن المطار يعد أحد مراكز العبور الرئيسية بين آسيا وأوروبا وأحد المحطات الهامة لطريق الحرير.

وأضاف أن هذا الاستثمار يعزز من العلاقات الثناية الراسخة بين البلدين، مشيرا أن حجم التبادل التجاري بينهما يبلغ نحو 3 مليارات دولار.

وأكد أن الاستثمار في المطار يساهم في تحقيق أهداف النمو لكازاخستان، ويمكن من دخول "تاو" أيضا إلى أسواق آسيا الوسطى التي تعد من بين الاسواق المستهدفة.

وأشار أن المطار يعد مركزا لحركة أكثر من 68 % من المسافرين والبضائع في كازاخستان.

واختارت مجلة "إنجنيرنج نيوز ريكورد" الأمريكية، شركة تاف (TAV) التركية، كأكبر شركة في قطاع تشييد المطارات في العالم للمرة الثالثة عام 2015.

وتتخذ شركة "تاف" من مطار أتاتورك الدولي في اسطنبول منطلقاً لفعالياتها، منذ 1997، وبدأت بإدارة صالة الرحلات الخارجية في المطار، وتوسعت لاحقاً لتتولى تشغيل مطارات داخلية في عدة دول، وتتفرع عنها شركة أمنية للمطارات.

وتتولى "تاف" تقديم خدمات تشغيل، وتأمين إدارة البيانات والخدمات التقنية، وما يتعلق بخدمة الركاب في عدد كبير من المطارات في تركيا، ودول أخرى حول العالم، مثل جورجيا، ومقدونيا، وتونس، والسعودية، وقطر.