الصين تعفي 79 سلعة أمريكية من رسوم جمركية

قالت وزارة المالية الصينية، الثلاثاء، إن بكين ستعفي 79 سلعة إضافية قادمة من الولايات المتحدة، من الرسوم الجمركية، اعتبارا من 19 مايو/ أيار الجاري ولمدة عام كامل.

وذكرت الوزارة في بيان، أن أبرز السلع الإضافية التي ستخضع لإعفاء الرسوم، معقمات طبية ومعادن نادرة، وشرائح سيليكون، وبعض القطع الداخلة في الصناعات التقنية.

ولم تشر الوزارة في بيانها، إلى قيمة الواردات السنوية من المنتجات المعفاة من الجمارك، كما لم تتطرق إلى نسبة الرسوم السابقة، المفروضة عليها.

يتزامن ذلك، مع توتر العلاقة بين البلدين، بعد مطالبات متكررة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصين، خلال الشهرين الجاري والماضي، باحترام الاتفاق التجاري الموقع بين الجانبين، منذ يناير/ كانون الثاني الماضي.

وتدريجيا، أعادت الصين تشغيل قطاعاتها الاقتصادية والتجارية، بعد تجميدها منذ نهاية يناير الماضي، وحتى مطلع مارس/ آذار الماضي، لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

والجمعة، أورد بيان صادر عن وزارة التجارة الصينية، أنه والجانب الأمريكي، ملتزمان بتطبيق اتفاق المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري، الذي أنهى تبادل فرض رسوم على سلع البلدين.