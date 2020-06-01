شركة زينغا تشتري شركة "بيك" التركية لألعاب الهواتف المحمولة

أعلنت شركة زينغا الأمريكية لتطوير الألعاب استحواذها على شركة "بيك" التركية المتخصصة بألعاب الهواتف المحمولة مقابل مليار و800 مليون دولار.

وتشمل الصفقة دفع مبلغ 900 مليون دولار نقداً ومثلها أسهماً في البورصة، على أن تتم خلال الربع الثالث من العام، وفق ما بيان صادر عن زينغا.

وشركة "بيك"، التي يعمل فيها 100 موظف، تصنف بين أفضل 10 إلى 20 شركة عاملة في مجال ألعاب الآيفون في الولايات المتحدة لسنتين متتاليتين.

وتركز الشركة، التي كانت معروفة سابقًا بألعابها المكتبية على منصة فيسبوك مثل "FarmVille"، ركز على ألعاب الخاصة بالهاتف المحمول وعمليات الاستحواذ على الاستوديوهات الصغيرة مثل Gram Games وSmall Giant Games وألعاب الورق والطاولة.

وفي أول تصريح رسمي حول الصفقة، قال وزير التكنولوجيا التركي إن استحواذ زينجا الأمريكية على شركة بيكا التركية للألعاب خطوة هامة جدا تؤكد ريادة الأعمال في بلادنا.