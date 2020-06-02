صادرات تركيا من البندق تقترب من ملياري دولار خلال أول 9 أشهر من العام الجاري

اقتربت قيمة صادرات تركيا من البندق خلال الأشهر الـ9 الماضية من عتبة الملياري دولار، بتسجيلها مليارا و964 مليونا و965 ألف دولار.

وأفاد بيان صادر عن اتحاد مصدري البندق ومشتقاته في منطقة البحر الأسود، شمالي البلاد، الثلاثاء، أن تركيا صدّرت 294 ألفا و303 أطنان من البندق، خلال الفترة بين 1 سبتمبر/ أيلول 2019، و31 مايو/ أيار 2020.

وأضاف أن حصة دول الاتحاد الأوروبي من إجمالي صادرات البندق التركي، بلغت 229 ألفا و492 طنا.

وصدّرت تركيا خلال نفس الفترة من العام الماضي، 232 ألفا و584 طنا من البندق، بقيمة مليار و355 مليون دولار.