صادرات تركيا من ثمرة الأفوكادو تقفز 33 بالمئة العام الماضي

حققت صادرات تركيا من ثمرة الأفوكادو بقيمة تجاوزت المليوني دولار، خلال السنوات الخمس الأخيرة فيما باعات نحو 14 ألف طن.

قفد أظهرت بيانات هيئة الإحصاء التركية الثلاثاء، ارتفاع صادرات الأفوكادو خلال العام 2019 بنسبة 33 بالمئة مقارنة مع العام 2018، لتبلغ 4 آلاف و209 أطنان.

وأشارت أن ولاية أنطاليا أنتجت معظم الصادرات بـ3 آلاف و409 أطنان، تلتها ولاية مرسين بـ699 طنا، ثم موغلا 78 طنا، وهطاي بـ23 طنا.

وأضافت أن صادرات الأفوكادو ارتفعت 41 ضعفا خلال السنوات الخمس الأخيرة، إلى 33 دولة في مقدمتها روسيا ورومانيا وأوكرانيا وألمانيا، مشيرا أنها بلغت نحو 14 ألف طن.

بدوره، أوضح أفق غونكور، مدير عام شركة تصدير الفواكه الاستوائية للأناضول، أن إنتاج ثمرة الأفوكادو التي توصف بـ"الماسة الخضراء" يزداد مع الوقت بازدياد الطلب عليه في السوق المحلية والخارجية.

وأضاف أن ولاية أنطاليا تحظى بحصة كبيرة لها في السوق بفضل مناخها وتربتها المناسبة، مؤكدا أنها من الممكن أن تصبح قاعدة لتصدير الفواكه الاستوائية.