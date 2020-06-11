صادرات الخضراوات والفواكه التركية لروسيا ترتفع 26 في المئة خلال 5 أشهر

حققت صادرات تركيا من الفواكه والخضراوات الطازجة، إلى روسيا، نمواً بنسبة 26 بالمئة، خلال الأشهر الـ 5 الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019.

وبحسب معلومات من اتحاد مصدري شرقي البحر الأسود في تركيا، فإن قيمة الصادرات التركية إلى روسيا، في هذا المجال، بلغ 288 مليوناً و926 ألفاً و327 دولار، خلال الفترة بين يناير/كانون الثاني – مايو/أيار 2020.

وصدّرت تركيا خلال هذه الفترة، 396 ألفاً و449 طن من الفواكه والخضراوات الطازجة إلى روسيا.

وشهدت الفترة نفسها من العام الماضي، تصدير 314 ألفاً و569 طناً من الفواكه والخضراوات الطازجة، بقيمة إجمالية بلغت 229 مليوناً و774 ألفاً و830 دولار.

وفي حديثه للأناضول، أشاد أحمد غوردوغان، نائب رئيس اتحاد مصدّري الفواكه والخضراوات في تركيا، بالنمو الذي حققه هذا القطاع خلال الأشهر الـ 5 الأولى من العام الحالي.

وأعرب عن توقعه بزيادة حجم صادرات القطاع، خلال المرحلة المقبلة، نتيجة رفع قيود كورونا عن أنشطة التصدير.