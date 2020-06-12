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الخطوط الجوية التركية تعلن استئناف رحلاتها إلى الصين والولايات المتحدة

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 12.06.2020 14:21
آخر تحديث في 12.06.2020 14:24
İHA İHA

أعلنت شركة الخطوط الجوية التركية عن خطتها لاستئناف رحلاتها الخارجية إلى عدة بلدان بينها الولايات المتحدة والصين الشهر الجاري، بعد أن توقفت لفترة بسبب كورونا.

وأفاد بيان نشر على الموقع الرسمي للخطوط الجوية، الجمعة، أن قرار استئناف الرحلات الخارجية اتخذ بعد مشاورات مكثفة مع سلطات الطيران المدني الدولي والوطني.

وأوضح البيان أن خطة الرحلات الخارجية تتضمن استئناف الرحلات إلى واشنطن وشيكاغو في 19 يونيو الجاري، وميامي ولوس أنجلوس، 22 و24، يونيو الجاري على التوالي.

وأضاف البيان أن الرحلات إلي شنغهاي الصينية ستستأنف في 19 يونيو، وإلى هونغ كونغ، وسيول عاصمة كوريا الجنوبية في 22 يونيو.

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