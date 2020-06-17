الصندوق السيادي التركي يسعى لشراء حصة بقيمة 530 مليون دولار في توركسل

قالت شركة الاتصالات السويدية "Telia" إن صندوق الثروة السيادية التركي يجري محادثات متقدمة معها لشراء حصة قيمتها 530 مليون دولار في "توركسل" إحدى شركات الاتصالات التركية الرائدة.

وتمتلك شركة "Telia" السويدية نسبة 47.1% من شركة توركسل القابضة المملوكة لثلاث شركات هي "Çukurova" وLetterOne و"Telia".

وقالت الشركة السويدية في بيانها حول الصفقة: "ما زالت المفاوضات جارية وهي في مرحلة متقدمة، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد."

وفي معرض حديثه حول ملكية توركسل التي طالما كانت موضوع نزاع بين مساهميها الرئيسيين، قال المحلل المالي "ستيفان جاوفين"، إن نجاح الصفقة وإتمامها سيكون إيجابياً لشركة "Telia" وأضاف "إن بيع حصة كهذه أمر صعب لأنها ستكسر الجمود بين المساهمين".

يذكر أن صندوق الثروة السيادية التركي الذي تأسس عام 2016 يمتلك بشكل كامل أو جزئي أسهم العديد من الشركات التركية بما في ذلك شركة الخطوط الجوية التركية وعملاق الاتصالات "تورك تيليكوم" والبنوك الحكومية "بنك الزراعة" و"خلق بنك" وشركة النفط التركية و"بورصة إسطنبول".

ووفقاً لمعهد صندوق الثروة السيادية ومقره الولايات المتحدة، يحتل صندوق الثروة السيادية التركي المرتبة 14 من بين أكبر 15 صندوقاً في العالم.