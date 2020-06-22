صادرات منطقة جنوب شرقي تركيا تتجاوز عتبة 568 مليون دولار

حققت صادرات منطقة جنوب شرقي تركيا، خلال مايو/أيار الماضي، 568 مليون و810 آلاف دولار، لمنتجات وصلت إلى 163 دولة.

وبحسب معلومات حصلت عليها الأناضول من اتحاد مصدري جنوب شرقي الأناضول، صدرت ولايات غازي عنتاب، وملاطية، وقهرمان مرعش، وشانلي أورفة، وديار بكر، وماردين، وأديمان وكيليس، منتجات في ألفين و478 قطاع مختلف.

وتصدرت المنتجات الصناعية صادرات جنوب شرقي الأناضول خلال مايو/ أيار، بقيمة 346 مليون و500 ألف دولار، تلتها المنتجات الزراعية بقيمة 221 مليون و16 ألف دولار.

وعلى صعيد البلدان المستوردة من جنوب شرقي تركيا، حل العراق في المرتبة الأولى، بإجمالي واردات بلغت قيمتها 157 مليون دولار، تلته الولايات المتحدة بـ 63 مليون دولار، ثم المملكة المتحدة بـ 24 مليون دولار.

وفي حديثه للأناضول، قال أحمد فكرت كيلاجي، منسق اتحاد مصدري جنوب شرقي الأناضول، إن صادرات المنطقة عاودت الصعود والنمو اعتباراً من مايو الماضي، بعد انخفاضها في مارس/آذار، بسبب وباء كورونا.