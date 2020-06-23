أسيس.. برنامج تركي عالمي لدفع أجور المواصلات

يستخدم حوالي 16 مليون شخص حول العالم برنامج أسيس للدفع الإلكتروني لتحصيل أجور وسائل النقل العام، تم تطويره على يد مهندسين أتراك.

ويختصر نظام الدفع الإلكتروني طوابير الانتظار الطويلة أمام الراغبين بقطع التذاكر لاستخدام الحافلات أو العبّارات البحرية أو القطارات، وغيرها، في 12 دولة، منها تركيا.

وقال صالح كوجبيلماز، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لشركة آسيس للأنظمة الإلكترونية (ASİS Elektronik ve Bilişim Sistemleri AŞ)، إن العمل على تطوير نظام جمع الرسوم الإلكتروني بدأ عام 2007.

وأضاف كوجبيلماز لمراسل الأناضول، أن "فكرة تطوير النظام جاءت عندما أردت الانتقال من منطقة بشيكطاش في القسم الأوروبي من إسطنبول إلى منطقة أوسكودار في القسم الآسيوي من المدينة باستخدام عبّارة بحرية.

ولفت إلى أنه "لاحظت وجود طابور طويل من المواطنين الراغبين بقطع التذاكر لاستخدام العبارة البحرية، ما دفعه للتفكير بحل أكثر فعالية من خلال نظام تحصيل إلكتروني للرسوم".

وأوضح كوجبيلماز أن "شركة البرمجيات الخاصة به بدأت بتطوير هذا النظام من أجل تسهيل عملية دفع الرسوم باستخدام وسائط إلكترونية".

بدوره، قال خاقان أوزيورك، عضو مجلس إدارة "آسيس"، إن "شركته ومنذ تأسيسها تحولت إلى إحدى الشركات الرائدة في قطاع البرمجيات الإلكترونية في السوق التركية".

وأضاف أوزيورك أن "النجاحات التي حققتها الشركة منذ أن بدأت العمل في السوق التركية، دفعتها للانفتاح نحو الأسواق الخارجية ".

وأشار إلى أن "أنظمة تحصيل الرسوم الإلكترونية التي تنتجها الشركة بدأت تقديم خدماتها في 12 بلدًا أجنبيًا".

ولفت أوزيورك أن "شركته تقدم مساهمات مبتكرة من خلال تقديم حلول للمدن الذكية".

وأضاف أن "الشركة طورت حلولًا إلكترونية مبتكرة في عدد كبير من القطاعات، أبرزها تلك التي تعالج المشكلات البيئية وخدمات استعلامات المسافرين والنظافة والأمن".

وأشار إلى أن "الأنظمة الإلكترونية لجمع الرسوم التي جرى تطويرها على يد مهندسين أتراك في شركته، يجري استخدامها في 39 مدينة تركية، بالإضافة إلى 12 دولة أجنبية هي بلغاريا، والعراق، وكوسوفو، والهند، ورواندا، واليونان، وباكستان، والكاميرون، وساحل العاج، وتركمانستان، وتنزانيا وأذربيجان".

وقال أوزيورك إن "16 مليون شخص حاليًا في أنحاء مختلفة من العالم يستخدمون أنظمة تحصيل الرسوم الإلكترونية التي جرى تطويرها في شركته".

** إنتاج حلول مبتكرة في قطاع الصناعات الدفاعية

وأوضح أوزيورك أن شركته دخلت مؤخرًا قطاع الصناعات الدفاعية، وهي بصدد تقديم إسهامات مبتكرة في هذا المجال، بهدف خفض التكاليف وتحسين الأداء.

وأشار إلى أن شركة "أسيس" أطلقت العلامة التجارية (ASİSGUARD)، من أجل زيادة أنشطتها في رفد الصناعات الدفاعية بمجموعة من الحلول المبتكرة.

وأوضح أن الشركة طورت أنظمة إلكترونيات خاصة بالمركبات العسكرية، وأنظمة للطائرات بدون طيار المسلحة، وأنظمة أخرى في مجال التصوير البصري الكهربائي وأنظمة أمن الحدود، من خلال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

كما لفت أوزيورك أن شركته زودت القوات المسلحة التركية بأنظمة الطائرات المسيرة المسلحة "سونغار".

وأشار إلى الشركة بصدد الإعلان قريبًا عن منظومات جديدة ستقدم مساهمات مهمة في مجال الصناعات الدفاعية.

وأضاف أوزيورك أن الشركة طورت أيضًا مجموعة من الأنظمة المتعلقة بقطاع الأمن السيبراني، وقامت بتسويق حلول الأمان عبر الإنترنت ضد الهجمات السيبرانية وحماية البيانات الشخصة في 135 دولة، على رأسها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.