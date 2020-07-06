صادرات البذور التركية تحقق 186 مليون دولار خلال 2019

أعلن اتحاد الصناعيين والمنتجين للبذور التركي، أن البلاد صدرت خلال العام 2019، بذورا زراعية إلى 80 بلدا، بقيمة 186 مليون دولار.

وقال رئيس مجلس إدارة الاتحاد، أحمد يلماز، إن قطاع إنتاج البذور في تركيا اكتسب نموا كبيرا بعد ثمانينات القرن الماضي.

وأوضح أن إنتاج البذور المعتمدة زاد 3.5 أضعاف خلال العقد الأخير في تركيا.

وأضاف أن تركيا باتت تلبي 85 بالمئة من احتياجاتها من البذور، مبينا أن الصادرات زادت 8 أضعاف خلال الأعوام الـ 15 الماضية.

وأكد يلماز أن تركيا تهدف إلى الارتقاء للمرتبة الخامسة عالميا بحلول 2023 من حيث إنتاج البذور، عبر تحقيق صادرات تصل 500 مليون دولار.

وأشار رئيس مجلس الإدارة، إلى أن تركيا تستعمل البذور المحلية بنسبة كبيرة في القطاع الزراعي لديها، مبينًا أن 99 بالمئة من الحبوب المزروعة بتركيا محلية.

ولفت إلى أن تركيا تصدر البذور في الوقت الحالي إلى 80 بلدا حول العالم، وتحتل المرتبة الـ 11 عالميا في قطاع البذور.