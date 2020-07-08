ارتفاع صادرات الخضار والفواكه التركية إلى روسيا 32 بالمئة

ارتفعت صادرات تركيا من الخضار والفواكه الطازجة إلى روسيا خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 32 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب معلومات من اتحاد مصدري منطقة شرق البحر الأسود، فإن عائدات تصدير الخضار والفواكه الطازجة خلال الفترة المذكورة، بلغت 397 مليونا و1717 ألفا و987 دولارا.

وأوضحت المعطيات أن كمية المنتجات المصدرة إلى روسيا خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، بلغت 507 آلاف و143 طنا.

وكانت تركيا صدرت خلال الفترة نفسها من العام الماضي، 376 ألفا و213 طنا من الخضار والفواكه الطازجة إلى روسيا، وجنت حينها 300 مليون و777 ألفا و549 دولار.

وقال مساعد رئيس اتحاد مصدري منطقة شرق البحر الأسود حمدي غوردوغان، إن صادرات تركيا إلى روسيا من الخضار والفواكه شهدت ارتفاعا خلال النصف الأول من العام الجاري، رغم تفشي فيروس كورونا.

وذكر أن منتجات الخضار والفواكه الطازجة تحتل مكانة مرموقة بين السلع التي تصدرها تركيا إلى روسيا.