القائمة الرئيسية
أسواق
القائمة الرئيسية

بورصة إسطنبول تتجاوز 120 ألف نقطة للمرة الأولى بعد كورونا

ديلي صباح ووكالات
اسطنبول
نشر في 08.07.2020 16:05
آخر تحديث في 09.07.2020 03:23
بورصة إسطنبول تتجاوز 120 ألف نقطة للمرة الأولى بعد كورونا

تجاوز مؤشر سوق إسطنبول للأوراق المالية (بورصة إسطنبول)، في تعاملات النصف الأول من الأربعاء، 120 ألف نقطة للمرة الأولى بعد وباء كورونا.

فقد ارتفع المؤشر 103.46 نقاط، ليصل إلى 120.203,44 نقطة، محققا أعلى مستوى منذ حوالي 5 أشهر.

وبلغ إجمالي حجم المعاملات 14.5 مليار ليرة (نحو 2.11 مليار دولار) عند الساعة 13.00 (10.00 تغ).

وبينما تراجع القطاع المصرفي بنسبة 1.04 %، ارتفع مؤشر الشركات القابضة بنسبة 0.33 %، وحقق قطاع البناء ارتفاعا بنسبة 2.63 %.

يشار أن فيروس كورنا أثر سلبا على معظم أسواق المال العالمية، حيث ظلت بعيدة عن مستويات ما قبل الوباء، في حين عوضت بورصة إسطنبول جميع خسائرها تقريبا.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق ارتفعت صادرات تركيا من الخضار والفواكه الطازجة إلى روسيا خلال...
مختارات