تركيا.. صادرات الحمضيات إلى روسيا ترتفع 48 في المئة

ارتفعت صادرات تركيا من الحمضيات إلى روسيا بنسبة 48 في المئة خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وشهدت الفترة بين يناير/ كانون الثاني – يونيو/حزيران 2020، تصدير تركيا إلى روسيا 197 ألفا و828 طناً من الحمضيات، بقيمة بلغت 119 مليونا و137 ألف دولار.

وقال رئيس المجلس الوطني لمنتجي الحمضيات في تركيا، كمال كاشماز، إن روسيا تتصدر بلدان العالم المستوردة للحمضيات التركية.

وأضاف أن الإقبال الروسي على الحمضيات التركية، في ازدياد مستمر نظراً لجودة ولذة المنتجات التركية في هذا المجال.

وخلال النصف الأول من العام الماضي، صدّرت تركيا إلى روسيا 143 ألفا و46 طنا من الحمضيات، لتجني بذلك 80 مليونا و704 ألف دولار.