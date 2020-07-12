العسل التركي يلقى رواجا كبيرا في أميركا

زادت صادرات العسل التركي 15 في المئة خلال النصف الأول من العام الجاري وتتجاوز 13 مليونً دولار أمريكي، والولايات المتحدة تتصدر الدول المستوردة له.

وبحسب بيانات جمعية مصدري شرق البحر الأسود، فإن تركيا صدّرت العسل إلى 39 دولة منذ مطلع العام.

وأظهرت البيانات أن حجم العسل التركي المصدر بلغ 2984 طنًا في الفترة بين يناير/ كانون الثاني ويونيو/ حزيران الماضي.

وبلغت العائدات 13 مليونًا و81 ألفًا و422 محققة زيادة بنسبة 15 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وحلّت الولايات المتحدة في المرتبة الأولى من بين البلدان الأكثر استيرادًا للعسل التركي، تلتها ألمانيا والمملكة العربية السعودية.

وصدّرت تركيا ما قيمته 5 ملايين و161 ألفا و744 دولار من العسل إلى الولايات المتحدة، ومليونين و288 ألفا و841 دولار إلى ألمانيا، ومليونين و84 ألفا و523 إلى السعودية.

وقال رئيس جمعية مصدري شرق البحر الأسود، صافات قاليونجو، إن هذا الاهتمام الكبير بالعسل التركي يبعث على السرور.

وأكّد قاليونجو أن تركيا تتمتع بتنوع نباتي غني وخاصة في منطقة شرق البحر الأسود وهو ما يتيح إمكانات كبيرة لانتاج العسل وتصديره.